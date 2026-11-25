Трамп допустил помилование главы Nvidia Хуанга
Американский лидер Дональд Трамп заявил New York Post, что готов помиловать гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга в случае необходимости.
При этом президент США счел, что «в этом не возникнет необходимость». Трамп указал, что он вмешался в ситуацию с Хуангом и помог вернуть его на пост гендиректора компании, поскольку назначение на эту должность «неподходящего человека» было бы для стираны «ужасным во многих смыслах».
Глава Белого дома выразил надежду, что на предстоящих слушаниях в Конгрессе США Хуанг «будет говорить правду».
Ранее стало известно, что акции Nvidia выросли на треть после возвращения Хуанга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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