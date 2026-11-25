Тело мужчины, который считается погибшим при взрыве газа в пятиэтажке в Алтайском крае, пока не обнаружено

Дональд Трамп поблагодарил супругу Меланию за миротворческие усилия по Украине

Российские власти намерены пресечь монополию интернет-провайдеров в жилых многоэтажных домах

ФНС будет ежегодно получать от колоний и СИЗО сведения об отбывающих наказание

Первый после шести лет перерыва пассажирский поезд отправился из китайского Пекина в Россию