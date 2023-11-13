«Ее мало что спасет»: Эксперт Бениш рассказал о новогодних гастролях Пугачевой
Певица Алла Пугачева может лишиться новогодних гастролей в этом году, считает концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш. Об этом эксперт заявил в беседе с MK.ru.
Ранее СМИ сообщили, что артистка планирует вернуться на сцену на время новогодних праздников. Продюсеры уже якобы ищут сессионных музыкантов и обновляют райдер Пугачевой. Гонорар артистки составит $500 тысяч, отмечает «Свободная пресса».
Бениш напомнил, что Пугачева выступала лишь в Москве с юбилейным сольным концертом и на сборных мероприятиях.
«Она, конечно, великая певица, но, по сути, в прокате ее нет давно», — заявил эксперт.
По словам Бениша, Пугачеву продолжают приглашать на корпоративы свои постоянные заказчики, «хорошие друзья из числа бизнес- и политической элиты», и гонорары за такие выступления могут быть «самые неожиданные». Однако с гастролями певицы по стране все было бы намного сложнее. Как отметил Бениш, за Пугачевой «тянется шлейф противоречивых высказываний».
«Поэтому, мне кажется, ее уже мало что спасет. Ну, конечно, она может обратиться к россиянам, объясниться, найти нужные слова. Собственно, она уже начала это делать, достаточно вспомнить ее последнее заявление, где она тонко разделяет публику и своих критиков, напоминает о своих заслугах и признаются в любви зрителю. Полвека популярности дают ей большой карт-бланш», — подчеркнул концертный директор.
Ранее Алла Пугачева назвала своих критиков «недоличностями, завистниками и клеветниками», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Sky: Сунак уволил главу МВД Британии
- Опрос: 56% россиян строят планы на будущее
- В Москве и Петербурге пройдет фестиваль китайской культуры
- Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» военных провокацией
- Помощник Митты: Режиссер находится в больнице на обследовании
- В Израиле заявили о нежелании управлять Газой после конфликта
- Посуточную аренду разрешат только при согласии соседей
- Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов паролем
- «Ее мало что спасет»: Эксперт Бениш рассказал о новогодних гастролях Пугачевой
- Захарова в шуточной форме описала возможный разговор Зеленского с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru