«Ее мало что спасет»: Эксперт Бениш рассказал о новогодних гастролях Пугачевой

Ранее СМИ сообщили, что артистка планирует вернуться на сцену на время новогодних праздников. Продюсеры уже якобы ищут сессионных музыкантов и обновляют райдер Пугачевой. Гонорар артистки составит $500 тысяч, отмечает «Свободная пресса».

Бениш напомнил, что Пугачева выступала лишь в Москве с юбилейным сольным концертом и на сборных мероприятиях.

«Она, конечно, великая певица, но, по сути, в прокате ее нет давно», — заявил эксперт.

По словам Бениша, Пугачеву продолжают приглашать на корпоративы свои постоянные заказчики, «хорошие друзья из числа бизнес- и политической элиты», и гонорары за такие выступления могут быть «самые неожиданные». Однако с гастролями певицы по стране все было бы намного сложнее. Как отметил Бениш, за Пугачевой «тянется шлейф противоречивых высказываний».

«Поэтому, мне кажется, ее уже мало что спасет. Ну, конечно, она может обратиться к россиянам, объясниться, найти нужные слова. Собственно, она уже начала это делать, достаточно вспомнить ее последнее заявление, где она тонко разделяет публику и своих критиков, напоминает о своих заслугах и признаются в любви зрителю. Полвека популярности дают ей большой карт-бланш», — подчеркнул концертный директор.

Ранее Алла Пугачева назвала своих критиков «недоличностями, завистниками и клеветниками», напоминает Ura.ru.

