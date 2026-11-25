Колонии обяжут передавать налоговой данные об осужденных
Российские налоговые органы будет ежегодно получать от колоний и СИЗО сведения об отбывающих наказание, сообщают «Известия».
Уведомления от Федеральной налоговой службы и требования об уплате долга начнут отправлять заказными письмами прямо в места заключения. Нововведения начнут действовать в июле 2027 года.
В настоящее время документ может прийти домой в бумажном или в электронном виде — в личный кабинет, который в колонии не открыть. Гражданин порой узнает о долге, когда уже набежали пени. Такие споры доходили до суда.
Ранее Госдума приняла закон о налоге на пассивные доходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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