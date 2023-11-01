«Нас не забыли!»: Шевчук о рекордном сборе ДДТ 19 млн рублей
Долгое отсутствие гастролей ДДТ не отменило любовь россиян к этой группе, заявил НСН Юрий Шевчук.
Рекордные сборы пожертвований на выпуск нового альбома группы ДДТ на краудфандинговой платформе свидетельствуют, что россияне по-прежнему любят и поддерживают музыкантов, заявил в интервью НСН лидер ДДТ Юрий Шевчук.
Ранее музыканты подвели итоги сбора на платформе «Planeta.ru» денег на новые свои релизы. С 7 июня по 31 октября ДДТ удалось собрать 19,4 млн рублей пожертвований от своих поклонников.
«У нас давно уже нет гастролей в России, третий год ни одного концерта... Думаете, нас забыли? Вот вам и ответ на этот вопрос. Любовь людей не купишь», - уверен Шевчук.
Ранее, в 2022 году группа ДДТ уже собирала на «Planeta.ru» деньги на предзаказ своего альбома «Творчество в пустоте. Часть 2». Тогда, с 31 января по 6 сентября прошлого года музыкантам удалось собрать 15,2 млн рублей.
В середине октября Юрий Шевчук рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как проходит его реабилитация после инфаркта и читает ли он новости.
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