«Нас не забыли!»: Шевчук о рекордном сборе ДДТ 19 млн рублей

«У нас давно уже нет гастролей в России, третий год ни одного концерта... Думаете, нас забыли? Вот вам и ответ на этот вопрос. Любовь людей не купишь», - уверен Шевчук.

Ранее, в 2022 году группа ДДТ уже собирала на «Planeta.ru» деньги на предзаказ своего альбома «Творчество в пустоте. Часть 2». Тогда, с 31 января по 6 сентября прошлого года музыкантам удалось собрать 15,2 млн рублей.

В середине октября Юрий Шевчук рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как проходит его реабилитация после инфаркта и читает ли он новости.

