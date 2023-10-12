Актер Марат Башаров: Уехавшие из России артисты «будут кусать локти»

Актер Марат Башаров признался, что не поддерживает общение с уехавшими из России коллегами, отметив, что они будут «кусать локти» из-за своего решения, передает «Комсомольская правда».

«Ну что сказать: плачутся. А будет хуже еще. Будут кусать локти», - сказал он.