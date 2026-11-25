Власти будут выявлять провайдеров-монополистов в жилых домах
Российские власти намерены пресечь монополию интернет-провайдеров в жилых многоэтажных домах, сообщают «Известия».
Минцифры поручило регионам до 1 декабря текущего года собрать сведения о компаниях, обслуживающих дома, и разместить информацию о них их в ГИС ЖКХ. Жильцы смогут узнать, какие провайдеры работают в их доме. Властям это позволит проверять ситуацию, если выяснится, что доступ к интернету обеспечивает только одна компания.
Операторам эта информация поможет планировать строительство сетей и усилит контроль за учетом трафика внутри домохозяйств.
Ограничение доступа независимых интернет-провайдеров в жилые дома противозаконно, и собственники квартир могут успешно с этим бороться, заявил НСН генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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