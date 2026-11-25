Минцифры поручило регионам до 1 декабря текущего года собрать сведения о компаниях, обслуживающих дома, и разместить информацию о них их в ГИС ЖКХ. Жильцы смогут узнать, какие провайдеры работают в их доме. Властям это позволит проверять ситуацию, если выяснится, что доступ к интернету обеспечивает только одна компания.

Операторам эта информация поможет планировать строительство сетей и усилит контроль за учетом трафика внутри домохозяйств.

Ограничение доступа независимых интернет-провайдеров в жилые дома противозаконно, и собственники квартир могут успешно с этим бороться, заявил НСН генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

