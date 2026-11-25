СМИ: Хакеры проникли в систему ЦРУ
25 ноября 202605:01
Денис Хоноров
Центральное разведывательное управление США и аппарат Национальной разведки обнаружили взлом одной из своих электронных систем, сообщает The New York Times.
По данным издания, действия хакеров затронули систему, проводящую в интересах разведки анализ данных из открытых источников. Пока неизвестно, какая именно информация попала в руки злоумышленников. При этом ясно, что взлом не затронул секретные данные.
Ранее хакеры получили доступ к криминальной базе ФБР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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