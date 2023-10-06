Уехавшая из России группа Little Big впервые за год выпустила клип

Режиссером клипа выступили Алина Пязок и лидер коллектива Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом). Артист сыграл в клипе главную роль. Ролик рассказывает о грустной истории одного мима. По сюжету, ему изменила девушка, которую сыграла солистка Little Big Софья Таюрская.

В качестве площадки для съемки артисты выбрали клуб Magic Castle LA в Лос-Анджелесе.

В мае Таюрская выступила вместе с группой «Би-2» в Лос-Анджелесе (США), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

