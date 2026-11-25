Это произойдет 25 ноября после шести лет перерыва. Состав будет следовать через столицу Улан-Батор (Монголия) до Иркутска и обратно. Речь идет о поезде Китайских железных дорог. Состав будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам и прибывать в Иркутск по пятницам. Из Иркутска поезд будет курсировать по субботам, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям и прибывать в Пекин по понедельникам.

В составе поезда пассажирские вагоны китайского производства: вагоны купе, СВ, вагон-ресторан. Билеты можно купить только в кассах на территории РФ.

Между столицами России и Китая до эпидемии коронавируса был прямой поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года.

Маршрут Пекин-Иркутск будет актуален прежде всего для китайцев, так как, во-первых, им интересен Байкал, во-вторых, это возможность красиво прокатиться на российских поездах, которые китайцы воспринимают, как «ретро-поезда». Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

