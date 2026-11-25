По данным издания, официально они ведут гражданский бизнес, например, продавая технику фермерам. На самом деле они отправляют на Украину углеродные ткани и эпоксидные смолы для изготовления корпусов беспилотников, двигатели, электронику и другую начинку для дронов и ракет «Фламинго».

Владельцами данных фирм оказались экс-депутат Верховной Рады родом из Якутска, болгарский боксер и член ордена тамплиеров из Австрии Евген Петров. Таможенные декларации импортных поставок в адрес Fire Point не подтверждают заявления компании, что 70% компонентов для ее БПЛА и ракет производится на Украине.

Ранее российские военные в Киевской области на Украине поразили склад с комплектующими и стартовыми ускорителями для дронов большой дальности. Речь идет об объекте компании Fire Point в населенном пункте Боярка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

