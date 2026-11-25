В ДТП в Омске один человек погиб, шестеро пострадали
Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с участием иномарки и пассажирского автобуса в Омске. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Омской области.
По данным ведомства, накануне вечером водитель автомобиля Toyota Mark 2, ранее лишенный прав, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автобус «НефАЗ 5299» маршрута № 45. Иномарку отбросило на Toyota Platz. Водитель Toyota Mark 2 скончался на месте от полученных травм.
«Также пострадали шесть пассажиров автобуса- женщины 2004, 2006, 1967 гг.р, а также три ученика 9 класса, возвращавшихся домой после спектакля в сопровождении педагогов», — указали в прокуратуре.
Ранее в Красноярске столкнулись автомобили Nissan и BMW, погиб один человек, еще трое пострадали, пишет 360.ru.
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