Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП с участием иномарки и пассажирского автобуса в Омске. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Омской области.

По данным ведомства, накануне вечером водитель автомобиля Toyota Mark 2, ранее лишенный прав, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автобус «НефАЗ 5299» маршрута № 45. Иномарку отбросило на Toyota Platz. Водитель Toyota Mark 2 скончался на месте от полученных травм.

«Также пострадали шесть пассажиров автобуса- женщины 2004, 2006, 1967 гг.р, а также три ученика 9 класса, возвращавшихся домой после спектакля в сопровождении педагогов», — указали в прокуратуре.

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