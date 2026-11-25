При атаке БПЛА в Самарской области погиб человек
Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников, в результате погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, над областью сбили более 145 БПЛА.
«С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — написал губернатор на платформе «Макс».
Федорищев подчеркнул, что власти продолжают собирать информацию, запущен оперативный штаб.
Ранее в Донецке украинские дроны ударили по автовокзалу «Южный», пострадали семь человек, напоминает 360.ru.
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