Толстой: в Госдуме создана группа депутатов по выступающим против России деятелям культуры

В Государственной Думе сформирована рабочая группа, которая должна будет предложить как ограничить доход в России иноагентам и деятелям культуры, которые перебрались за рубеж и оттуда критикуют спецоперацию, ведут деятельность, направленную против страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, Ирине Яровой предложено возглавить эту группу.

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Толстой также отметил, что депутатам предстоит найти справедливое решение, несмотря на то, что поступают предложения от избирателей с радикальными предложениями на этот счет.

«Негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь», - добавил вице-спикер.

Ранее в Госдуме потребовали отменить все спектакли с Данилой Козловским, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыГосдумаИрина ЯроваяПетр Толстой

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