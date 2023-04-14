Толстой: в Госдуме создана группа депутатов по выступающим против России деятелям культуры

В Государственной Думе сформирована рабочая группа, которая должна будет предложить как ограничить доход в России иноагентам и деятелям культуры, которые перебрались за рубеж и оттуда критикуют спецоперацию, ведут деятельность, направленную против страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, Ирине Яровой предложено возглавить эту группу.