Толстой: в Госдуме создана группа депутатов по выступающим против России деятелям культуры
В Государственной Думе сформирована рабочая группа, которая должна будет предложить как ограничить доход в России иноагентам и деятелям культуры, которые перебрались за рубеж и оттуда критикуют спецоперацию, ведут деятельность, направленную против страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По его словам, Ирине Яровой предложено возглавить эту группу.
Толстой также отметил, что депутатам предстоит найти справедливое решение, несмотря на то, что поступают предложения от избирателей с радикальными предложениями на этот счет.
«Негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь», - добавил вице-спикер.
Ранее в Госдуме потребовали отменить все спектакли с Данилой Козловским, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Борисов: строительство Российской орбитальной станции завершится в 2032 году
- Медведев назвал молодцом Орбана за его слова про Украину
- Минэкономразвития: инфляция в России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 5,3%
- Педиатр посоветовала не кормить детей куличами из магазина
- Против отказавшейся рекламировать вино Бузовой подали иск на один млн евро
- Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК
- Metallica выпустила новый альбом «72 Seasons». Видео
- Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло
- La Repubblica: CША предупреждали Италию о возможном побеге Артёма Усса
- Толстой: в Госдуме создана группа депутатов по выступающим против России деятелям культуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru