В РФ предложили не возвращать квартиры обманутым продавцам до возврата денег

Все это происходит на фоне того, что суд решил, что обманутая в 2024 году мошенниками народная артистка РФ, певица Лариса Долина при афере не осознавала своих действий. Ей, кстати, удалось вернуть свою недвижимость, хотя покупатели уже заплатили за нее деньги и пытались въехать в квартиру.

БЕЗ ДЕНЕГ — БЕЗ КВАРТИРЫ

Накануне в Росреестре предложили в случае обмана и признании сделки с недвижимостью недействительной отдавать квартиру продавцу лишь после возврата денег. Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий уточнил, что вопрос денег может не решаться в случае возврата недвижимости продавцу при признании сделки недействительной. Он напомнил о необходимости учитывать права обеих сторон. При этом Бутовецкий указал, что право собственности подтверждает запись в реестре.