Гладков: Глава Грайворонского округа пострадал при атаке дрона ВСУ

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков пострадал в результате атаки украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом

По его словам, инцидент произошёл в селе Головчино, куда Панков прибыл для оценки последствий удара беспилотника по коммерческому объекту. Чиновник был ранен во время атаки второго дрона ВСУ.

«С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», - написал Гладков.

Он также отметил, что это уже третье ранение Панкова, выразив уверенность в том, что помощь чиновнику «будет оказана максимально профессионально».

Ранее Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияАтакаЧиновникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры