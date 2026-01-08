Гладков: Глава Грайворонского округа пострадал при атаке дрона ВСУ
Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков пострадал в результате атаки украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в селе Головчино, куда Панков прибыл для оценки последствий удара беспилотника по коммерческому объекту. Чиновник был ранен во время атаки второго дрона ВСУ.
«С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», - написал Гладков.
Он также отметил, что это уже третье ранение Панкова, выразив уверенность в том, что помощь чиновнику «будет оказана максимально профессионально».
Ранее Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
