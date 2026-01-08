Фицо: Словакия будет оказывать Украине только гуманитарную помощь
Украина будет получать от Словакии исключительно гуманитарную помощь. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
По его словам, в случае участия во встрече «коалиции желающих» в Париже, он бы также указал, что Киев не получит от Братиславы «ни солдат, ни оружия, ни военного кредита».
«Я хочу услышать слово «мир», - подчеркнул политик, добавив, что Словакия готова участвовать в мониторинге соблюдения возможного мирного соглашения.
Ранее Фицо заявил, что убеждён в том, что переговорам по украинскому урегулированию старательно мешают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
