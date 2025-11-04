Суд решил, что Долина при афере с ее квартирой не осознавала своих действий

Певица, народная артистка России Лариса Долина в момент продажи своей квартиры по указке мошенников не могла понимать значение своих действий. Об этом говорится в решении суда по иску артистки о возврате ее недвижимости.

Отмечается, что по мнению истицы предварительный договор и договор купли-продажи квартиры недействительны из-за их заключения под влиянием заблуждения.

«В силу Гражданского кодекса... сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», - цитирует текст решения ТАСС.

Кроме того, суд напомнил, что сделка признается недействительной при существенном заблуждении, когда введенная в заблуждение сторона не совершила бы сделку, если бы знала о настоящем положении дел.

Согласно ГК сторона, по заявлению которой сделку признали недействительной, обязана возместить ущерб другой стороне, причиненный вследствие этого. Данных о возмещении ущерба со стороны Долиной покупательнице ее недвижимости 34-летней Полине Лурье не приводится.

Между тем стало известно о смерти одного из дропперов, который обналичил 15 млн рублей Ларисы Долиной в рамках схемы мошенников.

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
