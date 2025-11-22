В Росреестре предложили в случае обмана отдавать квартиру после возврата денег

Возвращать квартиру обманутому продавцу следовало бы после возврата средств, считает замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Бутовецкий указал, что вопрос денег может не решаться в случае возврата недвижимости продавцу при признании сделки недействительной. Необходимо учитывать права обеих сторон. Замглавы Росреестра указал, что право собственности подтверждает запись в реестре.

«Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — отметил Бутовецкий.

Он добавил, что это соответствовало бы Гражданскому кодексу, так как нельзя требовать исполнения обязательства без выполнения встречного.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков заявил НСН, что покупатель и продавец в равной степени несут риски при заключении сделки купли-продажи квартиры.

