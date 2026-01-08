Вылетевший в Москву самолет UTair вернулся в Дубай по техническим причинам

Самолёт, выполняющий рейс Дубай — Москва, готовится к посадке в аэропорту вылета в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.

Отмечается, что экипаж лайнера «в интересах безопасности принял решение о возврате по техническим причинам».

«Угрозы безопасности полёта нет», - добавили в UTair.

По данным онлайн-сервиса Flightradar24, лайнер благополучно приземлился.

Ранее в СМИ появилась информация, что вылетевший из Дубая в Москву самолёт подал сигнал бедствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/ Алексей Майшев
