Путин призывал Буша-младшего отказаться от вторжения в Ирак

В частности, речь идёт о телефонном разговоре политиков, который состоялся 18 марта 2003 года, то есть непосредственно перед началом операции «Иракская свобода».

Отмечается, что Путин сказал Бушу-младшему, что Вашингтону следует отказаться от силового сценария, так как свержение Саддама Хусейна противоречит Уставу ООН и международному праву. Американский лидер на компромисс идти отказался, заявив, что считает дипломатический процесс в организации завершённым.

Ранее Архив национальной безопасности США рассекретил стенограммы личных переговоров Путина и Буша-младшего за 2001-2008 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

