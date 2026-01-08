Путин призывал Буша-младшего отказаться от вторжения в Ирак
Президент РФ Владимир Путин призывал 43-го американского лидера Джорджа Буша-младшего отказаться от вторжения в Ирак. Об этом говорится в рассекреченных протоколах правительства США, обнародованных исследовательской организацией «Архив национальной безопасности».
В частности, речь идёт о телефонном разговоре политиков, который состоялся 18 марта 2003 года, то есть непосредственно перед началом операции «Иракская свобода».
Отмечается, что Путин сказал Бушу-младшему, что Вашингтону следует отказаться от силового сценария, так как свержение Саддама Хусейна противоречит Уставу ООН и международному праву. Американский лидер на компромисс идти отказался, заявив, что считает дипломатический процесс в организации завершённым.
Ранее Архив национальной безопасности США рассекретил стенограммы личных переговоров Путина и Буша-младшего за 2001-2008 годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США объявили о выходе из Зеленого климатического фонда ООН
- США выступили против влияния России и Ирана в Венесуэле
- Гладков: Глава Грайворонского округа пострадал при атаке дрона ВСУ
- Человек погиб при взрыве котла на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле
- Путин призывал Буша-младшего отказаться от вторжения в Ирак
- Фицо: Словакия будет оказывать Украине только гуманитарную помощь
- Макрон выразил обеспокоенность за судьбу Канады и Гренландии
- Фицо: Переговорам по украинскому урегулированию старательно мешают
- Вылетевший в Москву самолет UTair вернулся в Дубай по техническим причинам
- СМИ: Вылетевший из Дубая в Москву самолет Utair подал сигнал бедствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru