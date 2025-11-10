Долина при продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации»

Согласно материалам дела, исполнительница была убеждена, что сделки по продаже недвижимости осуществлялись формально, под контролем правоохранительных органов, без её действительного намерения передать право собственности. Она считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников.

Долина в момент продажи своей квартиры по указке мошенников не могла понимать значение своих действий. Суд напомнил, что сделка признается недействительной при существенном заблуждении, когда введенная в заблуждение сторона не совершила бы сделку, если бы знала о настоящем положении дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

