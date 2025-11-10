Долина при продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации»
Суд восстановил право собственности певицы Ларисы Долиной на квартиру, сделки по отчуждению которой она считала фиктивными, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам дела, исполнительница была убеждена, что сделки по продаже недвижимости осуществлялись формально, под контролем правоохранительных органов, без её действительного намерения передать право собственности. Она считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников.
Долина в момент продажи своей квартиры по указке мошенников не могла понимать значение своих действий. Суд напомнил, что сделка признается недействительной при существенном заблуждении, когда введенная в заблуждение сторона не совершила бы сделку, если бы знала о настоящем положении дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
