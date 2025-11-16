В РФ призвали проверять дееспособность пожилых продавцов недвижимости
В России предложили ввести обязательное подтверждение дееспособности при заключении сделок по продаже квартир для людей старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение сенатора Айрата Гибатдинова к главе Минюста Константину Чуйченко.
Политик заметил, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа собственников, которые оспаривают сделки по купле-продаже недвижимости. По статистике Российской гильдии риелторов за 2024–2025 годы, число судебных разбирательств по такому вопросу выросло на 15–20%.
При этом анализ судебной практики показывает, что суды в основном признают такие сделки недействительными и возвращают недвижимость прежним владельцам. Кроме того, добавил сенатор, некоторые пожилые участники фиктивных сделок нередко хотят оспорить их для получения финансовой выгоды.
Гибатдинов напомнил, что в настоящее время, согласно закону, нет необходимости в обязательном предоставлении документов о дееспособности участников таких сделок, но покупатели для минимизации возможных рисков могут запросить такие документы.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в интервью НСН подчеркнул, что обязательная видеозапись всего процесса заключения сделки с недвижимостью может стать только вспомогательной мерой в борьбе с мошенничеством в данной сфере.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ призвали проверять дееспособность пожилых продавцов недвижимости
- СМИ: В переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на Трампа
- Минобрнауки: В РФ сроки обучения в вузах по новой системе будут разными
- СМИ: Самый высокий в мире отель открылся в Дубае
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над РФ
- В ряде регионов России пропал проводной интернет
- В Киеве прошла акция протеста, на которой Зеленского назвали вором
- Россияне не могут авторизоваться в Китае на необходимых сервисах
- ФНС начислит по 5,5 копейки в день на каждые просроченные 100 рублей
- В Госдуме заявили, что жильцы могут потребовать перерасчет за плохое отопление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru