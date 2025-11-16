В РФ призвали проверять дееспособность пожилых продавцов недвижимости

В России предложили ввести обязательное подтверждение дееспособности при заключении сделок по продаже квартир для людей старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение сенатора Айрата Гибатдинова к главе Минюста Константину Чуйченко.

Политик заметил, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа собственников, которые оспаривают сделки по купле-продаже недвижимости. По статистике Российской гильдии риелторов за 2024–2025 годы, число судебных разбирательств по такому вопросу выросло на 15–20%.

Названы главные опасности при покупке квартиры у пожилых людей

При этом анализ судебной практики показывает, что суды в основном признают такие сделки недействительными и возвращают недвижимость прежним владельцам. Кроме того, добавил сенатор, некоторые пожилые участники фиктивных сделок нередко хотят оспорить их для получения финансовой выгоды.

Гибатдинов напомнил, что в настоящее время, согласно закону, нет необходимости в обязательном предоставлении документов о дееспособности участников таких сделок, но покупатели для минимизации возможных рисков могут запросить такие документы.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в интервью НСН подчеркнул, что обязательная видеозапись всего процесса заключения сделки с недвижимостью может стать только вспомогательной мерой в борьбе с мошенничеством в данной сфере.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
