Фицо: Переговорам по украинскому урегулированию старательно мешают
8 января 202617:50
Переговорам по урегулированию на Украине старательно мешают. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его словам, отсутствует искренний интерес завершить конфликт мирным путем как можно скорее.
«Шаги, которые делаются, скорее говорят о том, что конфликт на Украине продлится ещё долгие месяцы», - заключил политик.
Ранее Фицо заявил, что после завершения украинского конфликта западные страны поспешат восстановить торгово-экономические связи с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фицо: Переговорам по украинскому урегулированию старательно мешают
- Вылетевший в Москву самолет UTair вернулся в Дубай по техническим причинам
- СМИ: Вылетевший из Дубая в Москву самолет Utair подал сигнал бедствия
- Мерц: Присутствие западных сил по гарантиям Украине невозможно без согласия РФ
- ФСБ: Баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного в РФ француза Винатье
- «Чебурашка-2» ровно через неделю собрал более 4 млрд рублей
- Зеленский: Документ о гарантиях безопасности для Украины готов к подписанию
- Россиянам объяснили, как правильно проветривать квартиру зимой
- В России начала действовать единая ставка НДФЛ для иноагентов
- Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru