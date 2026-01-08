Фицо: Переговорам по украинскому урегулированию старательно мешают

Переговорам по урегулированию на Украине старательно мешают. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо: ЕС готов дойти «до края пропасти» из-за своей антироссийской политики

По его словам, отсутствует искренний интерес завершить конфликт мирным путем как можно скорее.

«Шаги, которые делаются, скорее говорят о том, что конфликт на Украине продлится ещё долгие месяцы», - заключил политик.

Ранее Фицо заявил, что после завершения украинского конфликта западные страны поспешат восстановить торгово-экономические связи с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

