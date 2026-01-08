Мерц: Присутствие западных сил по гарантиям Украине невозможно без согласия РФ

По его словам, прежде необходимо будет добиться перемирия, после чего можно будет переходить к реализации гарантий и долгосрочному мирному соглашению с Россией.

«И всё это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы ещё довольно далеко», — заключил политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение на Украине воинских подразделений и любой военной инфраструктуры будет квалифицироваться «как иностранная интервенция» и угроза России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

