Мерц: Присутствие западных сил по гарантиям Украине невозможно без согласия РФ

Развертывание западных сил на Украине в рамках гарантий безопасности потребует соответствующего одобрения России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Стармер вынесет на голосование вопрос отправки британских войск на Украину

По его словам, прежде необходимо будет добиться перемирия, после чего можно будет переходить к реализации гарантий и долгосрочному мирному соглашению с Россией.

«И всё это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы ещё довольно далеко», — заключил политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение на Украине воинских подразделений и любой военной инфраструктуры будет квалифицироваться «как иностранная интервенция» и угроза России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

