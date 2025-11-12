Если сдавать жилье, которое не выкуплено при сдаче в эксплуатацию нуждающимся, то кто будет финансировать разницу между социальной ставкой найма и реальной рыночной, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

Передавать нереализованные квартиры в социальную аренду малоимущим предложил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, предложение касается квартир, которые простаивают и приносят убытки застройщикам, сообщает ТАСС. Для многих семей такая льготная аренда может быть единственным способом обзавестись жильем, добавил депутат.