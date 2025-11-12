«За чей счет банкет?»: Передачу непроданных квартир малоимущим назвали нереальной
Депутатам стоит переключиться с «волны пиара» на решение насущных проблем, заявил НСН Константин Апрелев.
Если сдавать жилье, которое не выкуплено при сдаче в эксплуатацию нуждающимся, то кто будет финансировать разницу между социальной ставкой найма и реальной рыночной, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
Передавать нереализованные квартиры в социальную аренду малоимущим предложил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, предложение касается квартир, которые простаивают и приносят убытки застройщикам, сообщает ТАСС. Для многих семей такая льготная аренда может быть единственным способом обзавестись жильем, добавил депутат.
Апрелев назвал предложение Сергея Миронова больше политическим.
«Мне кажется, что это больше политическое заявление. Главный вопрос в том, а за чей счет банкет? Если сдавать жилье, которое не выкуплено при сдаче в эксплуатацию нуждающимся, то кто будет финансировать разницу между социальной ставкой найма и реальной рыночной. А что значит передавать? Застройщики сами в состоянии сдавать такое жилье, даже если оно не выкуплено при вводе в эксплуатацию жилого дома. Сейчас таких вариантов крайне мало. А как сдавать социальное жилье без отделки? Вопросов больше, чем ответов. У меня ощущение, что в принципе у депутатов очень тяжело в последнее время с критическим мышлением. В основном все находятся на волнах пиара, вместо того, чтобы заниматься законодательной инициативой, которая бы решала реальные проблемы», - отметил эксперт.
По словам Апрелева, сейчас для поддержки малоимущих нужно стимулирование социального найма.
«У Минстроя в свое время была написана стратегия развития жилищной политики. Единственный пункт, который в рамках этой стратегии на сегодняшний момент находится в крайне уязвимом положении и не реализован, это пункт стимулирования социального найма. С моей точки зрения, стимулирование социального найма нужно в нынешней ситуации для поддержки малоимущих и других категорий, которые не могут сегодня себе позволить даже льготную ипотеку, исходя из доходов», - добавил он.
Ранее в Госдуме предложили ввести компенсации аренды жилья молодым семьям, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
