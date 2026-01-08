Макрон выразил обеспокоенность за судьбу Канады и Гренландии
Люди ежедневно задают вопросы о том, «не подвергнется ли Гренландия вторжению». Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
На совещании французских послов он также отметил, что ещё одна волнующая тема - «не столкнется ли Канада с угрозой превращения в 51-й штат США».
«Настало время для повышения роли международных организаций в управлении глобальными процессами... подходящий момент для укрепления роли ООН», - заключил политик.
Ранее глава американского Госдепа Марко Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
