«Чушь и дичь!»: Риелтора возмутили предложения депутатов по борьбе с мошенниками
Инициативы парламентариев не помогут россиянам, заявил НСН Константин Барсуков.
Предложения Госдумы по борьбе с мошенничеством при продажи квартир не имют связи с реальностью, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с НСН.
Продажа единственного жилья через эскроу-счета поможет защитить россиян от мошенников. С такой идеей выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова. Они направили письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением внедрить такой механизм при сделках. Об этом сообщили РИА Новости. Барсукову не понравилось такое решение парламентариев.
«Это чушь. Дело в том, что все эти инициативы, которые сегодня предлагаются, они выкидываются на публику людьми, которые вообще не понимают, как и что работает. А много ли банков работают с эскроу-счетами? С какого перепуга правоохранительные органы будут что-то проверять по какой-то сделке? Без заявления никто ничего не будет делать. Росреестр вообще не уполномочен ничего выяснять. Это абсолютно бесполезная мера. Я не понимаю, зачем это делать, разве что эту идею продвигают банки, чтобы через решения парламентариев к ним шли деньги», — указал он.
Еще одна инициатива депутатов — отображать статус единственного жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Барсуков не понял и ее.
«Это какая-то дичь, если честно. Зачем отображать статус единственного жилья? Каким образом это планируется делать? Росреестр каждый раз должен проводить некую проверку после того, как человек купил недвижимость? А если это доля? Депутаты вообще знают, что мошенничество не только с единственным жильем происходит? А с ним что тогда делать? Если парламентарии хотят разобраться в ситуации, им бы следовало посетить хотя бы круглые столы, которые посвящены этой тематике, разобраться в процессах, а потом уже говорить», — заключил собеседник НСН.
Ранее Барсуков объяснил НСН, почему даже обязательная видеозапись всего процесса заключения сделки с недвижимостью не спасет от потери нового жилья.
