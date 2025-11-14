Предложения Госдумы по борьбе с мошенничеством при продажи квартир не имют связи с реальностью, рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с НСН.



Продажа единственного жилья через эскроу-счета поможет защитить россиян от мошенников. С такой идеей выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова. Они направили письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением внедрить такой механизм при сделках. Об этом сообщили РИА Новости. Барсукову не понравилось такое решение парламентариев.