Юрист Айвар: Сделки по продаже жилья нельзя признать невозвратными
Чтобы сделать сделки по продаже квартир невозвратными, нужно изменить базовый закон, что повлияет на любые сделки и нарушит права граждан, заявила НСН Людмила Айвар.
Сделки по продаже жилья нельзя сделать необратимыми, так как это нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Счет проблемных сделок с недвижимостью, при которых якобы обманутые мошенниками пенсионерки в последующем по суду возвращают квартиры, но не возвращают деньги, пошел на сотни. В качестве радикального решения проблемы Федеральная нотариальная палата предлагает закрепить на законодательном уровне принцип бесповоротности записей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если запись о переходе права собственности внесена в реестр, отменить ее будет невозможно, пишут «Известия».
«В Гражданском кодексе прописана категория сделок, которая может быть оспорена, включая сделки, которые совершены под влиянием обмана, заблуждения. Чтобы сделать сделки невозвратными, нужно изменить базовый закон. Это невозможно, потому что это может повлиять на все другие сделки. Много примеров и случаев сомнительных действий контрагентов, которые приводят к заключению незаконных сделок. Это также нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, это защита гражданских прав. Нотариус сейчас не несет никакой ответственности. Он может общаться наедине только с человеком, который составляет завещание. А при сделке по квартирам нотариус не может уединиться с продавцом или покупателем. Никто не гарантирует, что нотариусам скажут правду», - объяснила она.
При этом Айвар признала серьезность проблемы, отметив, что добросовестные покупатели в итоги могут остаться без квартиры и без денег.
«Сегодня появилась оборотная сторона сделок с недвижимостью. Если раньше мы жалели несчастных пенсионеров, которые совершили сделку под заблуждением, то теперь такие сделки стали отменяться, а мошенники эту схему используют. В итоге сделка оспаривается, квартира возвращается продавцу, а страдают добросовестные покупатели. Но при этом денег у продавца уже нет, они переводятся на различные счета. И покупатели становятся потерпевшими по уголовным делам. Есть якобы третьи лица, которые эти деньги уводят, их невозможно получить обратно», - заключила собеседница НСН.
Покупатель и продавец квартиры в равной степени несут риски при заключении сделки, а в случае криминала убытки может понести как одна, так и другая сторона. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков.
