Сделки по продаже жилья нельзя сделать необратимыми, так как это нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Счет проблемных сделок с недвижимостью, при которых якобы обманутые мошенниками пенсионерки в последующем по суду возвращают квартиры, но не возвращают деньги, пошел на сотни. В качестве радикального решения проблемы Федеральная нотариальная палата предлагает закрепить на законодательном уровне принцип бесповоротности записей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если запись о переходе права собственности внесена в реестр, отменить ее будет невозможно, пишут «Известия».