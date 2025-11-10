Россиянам объяснили, в каких случаях у собственника могут изъять жилье

По её словам, с единственным жильём это может произойти при неуплате ипотеки, так как недвижимость «находится в залоге у банка», или при незаконной перепланировке в квартире, если не выполнено предписание об устранении нарушений.

В третьем случае собственник может остаться без квадратных метров из-за наличия долгов по оплате коммунальных услуг, но только в случае, если это не единственноеего жильё.

«В этом случае недвижимость могут продать, покрыть часть долгов и остальные деньги вернуть владельцу. Но это касается только оплаты определённых обязательных платежей», - заключила парламентарий.

Ранее руководитель юридической компании Виктория Шабанова заявила, что ответственность за ущерб от затопления квартиры зависит от причины аварии, пишут «Известия».

