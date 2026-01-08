ФСБ: Баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного в РФ француза Винатье

В ведомстве отметили, что француз был помилован указом президента РФ Владимира Путина.

В ФСБ напомнили, что экстрадиции Касаткина добивались власти США, подозревающие спортсмена в участии в деятельности хакерской группы, атаковавшей примерно 900 организаций.

«Касаткин был обменян на... Винатье... который осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего не знает о деле получившего три года колонии Винатье, а также пообещал «сделать всё возможное в рамках закона» для решения вопроса француза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».