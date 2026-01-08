ФСБ: Баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного в РФ француза Винатье
Отпущенный из французской тюрьмы российский баскетболист Даниил Касаткин был обменян на осуждённого в России француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом). Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ведомстве отметили, что француз был помилован указом президента РФ Владимира Путина.
В ФСБ напомнили, что экстрадиции Касаткина добивались власти США, подозревающие спортсмена в участии в деятельности хакерской группы, атаковавшей примерно 900 организаций.
«Касаткин был обменян на... Винатье... который осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего не знает о деле получившего три года колонии Винатье, а также пообещал «сделать всё возможное в рамках закона» для решения вопроса француза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вылетевший в Москву самолет UTair вернулся в Дубай по техническим причинам
- СМИ: Вылетевший из Дубая в Москву самолет Utair подал сигнал бедствия
- Мерц: Присутствие западных сил по гарантиям Украине невозможно без согласия РФ
- ФСБ: Баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного в РФ француза Винатье
- «Чебурашка-2» ровно через неделю собрал более 4 млрд рублей
- Зеленский: Документ о гарантиях безопасности для Украины готов к подписанию
- Россиянам объяснили, как правильно проветривать квартиру зимой
- В России начала действовать единая ставка НДФЛ для иноагентов
- Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
- В Швейцарии призвали объявить Трампа персоной нон грата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru