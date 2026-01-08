СМИ: Вылетевший из Дубая в Москву самолет Utair подал сигнал бедствия
Самолёт Boeing 767-224 авиакомпании Utair, вылетевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что лайнер должен был приземлиться в аэропорту Внуково в 21:15 мск. По предварительным данным, сразу после взлёта он подал сигнал об аварийной ситуации на борту.
«В настоящее время самолёт сжигает топливо и сделал уже больше 10 кругов около города», - говорится в сообщении.
Ранее самолёт авиакомпании «Якутия», летевший из Санкт-Петербурга в Якутск, совершил посадку в Москве из-за неисправности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
