«Закрепощение»: В РФ предрекли рост цен на новостройки из-за «профипотеки»

При этом юрист Денис Бутовичев в эфире НСН отметил, что новая льготная программа вряд ли будет принята из-за дефицита бюджета. 

Юрист по недвижимости Денис Бутовичев в беседе с НСН предположил, что появление новых видов льготных ипотек для работников разных сфер приведет к повышению стоимости новостроек в России, либо оживит рынок вторичного жилья.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России единый механизм субсидирования ипотеки для работников ключевых отраслей. По словам депутата Александра Аксененко, ставка для них должна быть от 4 до 6%. Бутовичев объяснил, что льготные ипотеки приводят к росту цен на недвижимость.

В РФ предрекли сокращение числа ипотек из-за запрета отбирать единственное жилье за долги

«Это говорит о том, что рынок уже мертв, и его хоть как-то пытаются оживить. Любая рыночная ипотека — это автоматически рост цены. Семейная ипотека уже разогрела рынок. Будут еще льготные ипотеки и вызовут дальнейший рост цен среди новостроек. Если льготную ипотеку предлагают сделать не на новостройки, то это не так сильно повлияет на рынок, но оживит рынок "вторички". Но первая шуточная ассоциация — закрепощение крестьян, то есть дать людям дешевую ипотеку, привязав их к месту работы», - отметил он.

При этом, по его мнению, новая программа не будет принята в России.

В РФ предрекли банкротство строительных фирм в случае отказа от льготной ипотеки

«Это (льготная ипотека – прим. НСН) актуально и в Москве, и в регионах — цены везде неподъемные, но, думаю, нет. Потому что казна уже опустела. Опять повышается НДС, огромный дефицит бюджета. Как бы не свернули программы, которые уже есть», - заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил строить дома целевого назначения под ипотеку.

