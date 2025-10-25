«Закрепощение»: В РФ предрекли рост цен на новостройки из-за «профипотеки»

Юрист по недвижимости Денис Бутовичев в беседе с НСН предположил, что появление новых видов льготных ипотек для работников разных сфер приведет к повышению стоимости новостроек в России, либо оживит рынок вторичного жилья.

Ранее в Госдуме предложили ввести в России единый механизм субсидирования ипотеки для работников ключевых отраслей. По словам депутата Александра Аксененко, ставка для них должна быть от 4 до 6%. Бутовичев объяснил, что льготные ипотеки приводят к росту цен на недвижимость.