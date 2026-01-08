Человек погиб при взрыве котла на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле

Взрыв твердотопливного котла произошёл на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика». Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Свердловской области.

СК: После взрыва на юге Москвы погибли три человека

По данным ведомства, взрыв стал причиной частичного обрушения стены котельной.

«Обнаружен погибший», - добавили в МЧС.

Ранее мужчина с ребёнком погибли при взрыве во время лабораторных испытаний в Пермском политехническом университете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС РФПогибшиеВзрывНижний Тагил

Горячие новости

Все новости

партнеры