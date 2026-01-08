Человек погиб при взрыве котла на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле
8 января 202618:44
Взрыв твердотопливного котла произошёл на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика». Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Свердловской области.
По данным ведомства, взрыв стал причиной частичного обрушения стены котельной.
«Обнаружен погибший», - добавили в МЧС.
Ранее мужчина с ребёнком погибли при взрыве во время лабораторных испытаний в Пермском политехническом университете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
