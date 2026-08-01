Над Россией ночью сбили 274 украинских беспилотника
Российские военные в течение прошедшей ночи ликвидировали над территорией страны более 270 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
«С 20.00 мск 31 июля до 7.00 мск 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата», - указало ведомство.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областях, а также над Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями. Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в небе над городом сбили семь украинских БПЛА.
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