При землетрясении в Италии пострадал 21 человек
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Италии. Об этом заявили в службе гражданской обороны страны.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о сейсмособытии магнитудой 4,7 в 10 километрах от Неаполя. В городе зафиксировали незначительные повреждения зданий.
«В ходе заседания кризисного центра во главе с руководителем службы Фабио Чичилиано была обновлена информация о числе пострадавших, теперь это 21 человек», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Известно, что состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое.
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