При землетрясении в Италии пострадал 21 человек

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о сейсмособытии магнитудой 4,7 в 10 километрах от Неаполя. В городе зафиксировали незначительные повреждения зданий.

«В ходе заседания кризисного центра во главе с руководителем службы Фабио Чичилиано была обновлена информация о числе пострадавших, теперь это 21 человек», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Известно, что состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое.

