В Запорожской области один человек погиб при атаке ВСУ на автобус

Украинские военные атаковали с помощью БПЛА автобус, перевозивший сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области, есть жертвы. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

ЧП произошло на трассе Веселое - Днепрорудное близ села Малая Белозерка. Автобус вез работников предприятия домой со смены, всего в нем находилось 55 пассажиров и водитель.

«Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации... Один человек погиб», — написал Балицкий в мессенджере «Макс».

Губернатор подчеркнул, что противник целенаправленно атаковал гражданский транспорт.

Ранее ВСУ ударили по автобусу, следовавшему по маршруту «Краснодар — Донецк», в Донецкой Народной Республике, пострадали восемь человек.

