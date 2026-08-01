В Запорожской области один человек погиб при атаке ВСУ на автобус
Украинские военные атаковали с помощью БПЛА автобус, перевозивший сотрудников Днепрорудненского железорудного комбината в Запорожской области, есть жертвы. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
ЧП произошло на трассе Веселое - Днепрорудное близ села Малая Белозерка. Автобус вез работников предприятия домой со смены, всего в нем находилось 55 пассажиров и водитель.
«Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации... Один человек погиб», — написал Балицкий в мессенджере «Макс».
Губернатор подчеркнул, что противник целенаправленно атаковал гражданский транспорт.
Ранее ВСУ ударили по автобусу, следовавшему по маршруту «Краснодар — Донецк», в Донецкой Народной Республике, пострадали восемь человек.
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