Мишустин поставил задачу завершить создание российского аппарата МРТ в 2027 году

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу завершить в следующем году работы по созданию российского аппарата магнитно-резонансной томографии. Об этом пишет РИА Новости.

Глава правительства посетил Республиканский консультативно-диагностический центр в Кызыле и осмотрел установленный там аппарат МРТ.

Мишустин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и уточнил, как обстоят дела с отечественным аппаратом. Глава Минздрава указал, что разработкой занимается госкорпорация «Росатом», завершить работы обещают в 2027 году.

«Вот расскажите. Чтобы в следующем году был свой МРТ», - подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер поручил Роскомнадзору пресекать распространение незаконных агитационных материалов в интернете во время выборов в Госдуму.

