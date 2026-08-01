Мишустин поставил задачу завершить создание российского аппарата МРТ в 2027 году
Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу завершить в следующем году работы по созданию российского аппарата магнитно-резонансной томографии. Об этом пишет РИА Новости.
Глава правительства посетил Республиканский консультативно-диагностический центр в Кызыле и осмотрел установленный там аппарат МРТ.
Мишустин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и уточнил, как обстоят дела с отечественным аппаратом. Глава Минздрава указал, что разработкой занимается госкорпорация «Росатом», завершить работы обещают в 2027 году.
«Вот расскажите. Чтобы в следующем году был свой МРТ», - подчеркнул Мишустин.
Ранее премьер поручил Роскомнадзору пресекать распространение незаконных агитационных материалов в интернете во время выборов в Госдуму.
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