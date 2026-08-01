Россияне впервые за восемь лет выступят на чемпионате мира по конному спорту
Два спортсмена из России выступят на чемпионате мира по конному спорту, который состоится в немецком Ахене 11-23 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации конного спорта РФ.
Как отметили в объединении, лицензии для участия в соревнованиях получили Сергей Петров и Ксения Хайрулина. Они специализируются в конкуре и будут выступать на мировом первенстве в нейтральном статусе.
Российские конники не принимали участия в чемпионате мира с 2018 года. Последний турнир с россиянами проходил в американском Трионе.
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