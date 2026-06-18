Блогеру Митрошиной дали условный срок за отмывание 127 млн рублей

Митрошина частично признала вину, а также с утверждением налоговых органов о дроблении бизнеса. Также она заявила, что не предполагала, что покупка недвижимости может быть расценена как противоправное деяние.

Обвинение требовало отправить Митрошину в колонию. Тверской суд Москвы ограничился условным лишением свободы на три года.

Также блогера оштрафовали на 900 тысяч рублей. Кроме того, суд кофисковал в доход государства 115 млн рублей. По версии следствия, эти деньги были частью схемы легализации средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.

Ранее экс-супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артёма Чекалина признали виновным по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

