Блогеру Митрошиной дали условный срок за отмывание 127 млн рублей
Блогера Александру Митрошину признали виновной по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает RT.
Митрошина частично признала вину, а также с утверждением налоговых органов о дроблении бизнеса. Также она заявила, что не предполагала, что покупка недвижимости может быть расценена как противоправное деяние.
Обвинение требовало отправить Митрошину в колонию. Тверской суд Москвы ограничился условным лишением свободы на три года.
Также блогера оштрафовали на 900 тысяч рублей. Кроме того, суд кофисковал в доход государства 115 млн рублей. По версии следствия, эти деньги были частью схемы легализации средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов.
Ранее экс-супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артёма Чекалина признали виновным по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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