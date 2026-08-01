Армия России ударила по предприятиям ВПК в Киеве и области
Вооруженные силы России поразили украинские военные объекты в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, армия РФ атаковала предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры ВСУ. Удары были нанесены высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками большой дальности.
Минобороны подчеркнуло, что объекты в Киеве и области задействовались в производстве, хранении, доставке ракетного оружия различного назначения, БПЛА, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее российские военные нанесли массированный удар по военным предприятиям, телекоммуникационным и логистическим центрам, судам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской и Одесской областях.
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