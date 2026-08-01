Армия России ударила по предприятиям ВПК в Киеве и области

Вооруженные силы России поразили украинские военные объекты в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, армия РФ атаковала предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры ВСУ. Удары были нанесены высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

Минобороны подчеркнуло, что объекты в Киеве и области задействовались в производстве, хранении, доставке ракетного оружия различного назначения, БПЛА, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по военным предприятиям, телекоммуникационным и логистическим центрам, судам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской и Одесской областях.

