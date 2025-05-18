Продажа имущества и арест: Блогеру Гусейну Гасанову грозит до семи лет тюрьмы

По данным Telegram-канала «Shot», после отъезда из России молодой человек сдавал свое элитное жилье вместе с парковочным местом за 749 тысяч рублей в месяц. Однако после появления сообщений о возникновении проблем с налогами он выставил недвижимость на продажу за 100 млн рублей. Сообщалось, что Гасанов не успел найти покупателя для квартиры, зато продал свой автомобиль «Rolls-Royce Cullinan».

Известно, что трехкомнатная квартира Гасанова находится в «Москва-Сити». По данным СМИ, площадь недвижимости с дизайнерским ремонтом составляет 124 квадратных метра. Там также есть панорамное окно с обзором 180 градусов.