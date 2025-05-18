Продажа имущества и арест: Блогеру Гусейну Гасанову грозит до семи лет тюрьмы
14 мая его заочно арестовали по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере.
«РАСПРОДАЖА» ИМУЩЕСТВА
Стало известно, что блогер Гусейн Гасанов пытался продать свою квартиру в Москве перед тем, как в отношении него возбудили уголовное дело.
По данным Telegram-канала «Shot», после отъезда из России молодой человек сдавал свое элитное жилье вместе с парковочным местом за 749 тысяч рублей в месяц. Однако после появления сообщений о возникновении проблем с налогами он выставил недвижимость на продажу за 100 млн рублей. Сообщалось, что Гасанов не успел найти покупателя для квартиры, зато продал свой автомобиль «Rolls-Royce Cullinan».
Известно, что трехкомнатная квартира Гасанова находится в «Москва-Сити». По данным СМИ, площадь недвижимости с дизайнерским ремонтом составляет 124 квадратных метра. Там также есть панорамное окно с обзором 180 градусов.
РОЗЫСК И АРЕСТ
На этой неделе Гусейна Гасанова заочно арестовали. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело против звездного блогера было возбуждено по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере.
14 мая 2025 года Гасанов был объявлен в розыск. Telegram-канал «Mash» писал, что молодой человек в 2024 году уехал из России и в настоящее время, по некоторым данным, проживает в Азербайджане.
По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер-миллионник не заплатил налоги на общую сумму более 170 млн рублей. При этом сообщалось, что свыше 20 млн рублей он легализовал через финансовые операции.
Главное следственное управление СК по Москве начало расследование по этому делу. Суд по ходатайству следствия заочно избрал блогеру меру пресечения в виде заключения под стражу.
При этом сам Гасанов заявил, что у него нет долгов по налогам. В своих социальных сетях блогер-миллионник объявил, что урегулировал все налоговые претензии еще в 2024 году. Он также добавил, что его юридическая команда уже занимается текущей ситуацией и выразил надежду на скорое разрешение вопроса.
ПОГАШЕННЫЕ ДОЛГИ
В июне прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск к Гусейну Гасанову о взыскании долгов и заморозила его счета. Отмечалось, что парень задолжал налоговой более 144 млн рублей.
В документе, направленном в арбитражный суд Москвы, ведомство потребовало обратить взыскание на имущество знаменитости, в том числе на элитную недвижимость в Москве и два автомобиля — «Rolls-Royce Cullinan» и «Chevrolet Tahoe».
Общая стоимость активов Гасанова оценивалась примерно в 112 млн рублей. Однако в сентябре 2024 года представители ФНС отказались от иска, и дело было закрыто без объяснения причин.
В августе 2024-го стало известно, что блогер погасил многомиллионный долг перед ФНС.
«Налоги в РФ полностью оплачены. Это более 300 млн рублей. Долга больше нет», - написал тогда Гасанов на своей странице в одной из соцсетей.
Гусейн Гасанов прославился в 2015 году благодаря коротким юмористическим роликам, которые он выкладывал в своих соцсетях. В основном он делал «вайны» с сатирой над современными веяниями и часто пародировал моделей.
Молодой человек также занимается бизнесом. У него была сеть ресторанов с доставкой роллов, магазин мужской одежды и косметологическая клиника. Позже он присоединился к «продавцам воздуха» и стал продвигать свои курсы личностного роста под названием «Мышление миллионера».
До этого СМИ также писали, что курьеры закрытого ресторана Гасанова отсудили свыше 500 тысяч рублей за неоплаченные по договору услуги.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в клубе в Санкт-Петербурге задержали эпатажного блогера-миллионника Владоса Мироса.
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