Блогера Гасанова попросили отправить в колонию на шесть лет

Государственное обвинение потребовало заочно приговорить популярного интернет-автора Гусейна Гасанова к шести годам лишения свободы. Соответствующую информацию 31 июля озвучил РЕН ТВ со ссылкой на защитника Михаила Юсупова.

Следователи инкриминируют блогеру легализацию преступных доходов и уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. Фигурант покинул территорию страны сразу после старта расследования, из-за чего в январе 2026 года его объявили в розыск и заочно арестовали. По данным прессы, сейчас он скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах или Азербайджане.

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Сторона защиты ранее настаивала на полном погашении финансовых претензий. Еще в феврале представитель блогера утверждал, что его клиент уже перевел в Федеральную налоговую службу около 300 млн рублей для закрытия всех задолженностей.

Ранее сообщалось, что Гасанов легализовал часть средств через финансовые операции и сделку купли-продажи недвижимости на общую сумму более 68 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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