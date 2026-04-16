Онколог объяснил тренировки Лерчек на фоне болезни

Умеренная физическая активность может быть полезна пациентам с онкологическими заболеваниями, однако она должна быть строго дозированной и проходить под контролем врачей. Об этом РЕН ТВ заявил онколог Евгений Черемушкин, комментируя ситуацию с блогером Валерией Чекалиной.

По его словам, после химиотерапии организм находится в состоянии, схожем с тяжелым отравлением, поэтому нагрузка должна быть минимальной — например, прогулки или легкие упражнения для поддержания работы организма. При этом физическая активность помогает сохранять тонус и может играть важную роль в восстановлении.