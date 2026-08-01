На белорусско-латвийской границе полностью прекратилось движение
Движение на границе Белоруссии и Латвии было полностью прекращено вечером 31 июля. Об этом сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.
Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявлял о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам. Однако Госпогранкомитет не подтверждал эти данные.
«По решению латвийской стороны с 23:00 31 июля движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска "Григоровщина" полностью прекращено», - отметили в комитете.
Ведомство подчеркнуло, что движение до сих пор не восстановили.
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