На белорусско-латвийской границе полностью прекратилось движение

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявлял о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам. Однако Госпогранкомитет не подтверждал эти данные.

«По решению латвийской стороны с 23:00 31 июля движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска "Григоровщина" полностью прекращено», - отметили в комитете.

Ведомство подчеркнуло, что движение до сих пор не восстановили.

