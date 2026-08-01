В Госдуме предложили учредить государственную награду для многодетных отцов
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил учредить награду «За воспитание детей» для отцов, которые воспитали троих и более детей. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
«У нас есть звание "Мать-героиня", и это правильно - материнский подвиг должен быть отмечен государством. Но отцовский вклад в воспитание детей не менее важен», - отметил Миронов.
Он предложил вручать награду федерального уровня мужчинам, достойно воспитавшим трех и более детей, обеспечившим их образование и нравственное развитие. По мнению Миронова, эта мера укрепит институт отцовства, повысит престиж многодетной семьи, поспособствует формированию в обществе образа успешного отца, для которого одними из главных приоритетов являются семья и воспитание детей.
Ранее президент Владимир Путин призвал продумать меры поддержки в России вовлеченного и ответственного отцовства.
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