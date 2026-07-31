Блогер Лерчек получила условный срок и штраф в 765 млн рублей
Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к пяти годам лишения свободы условно за незаконные валютные операции при продаже фитнес-марафонов, сообщает ТАСС.
Судебная инстанция назначила подсудимой наказание в виде пяти лет условно и штрафа в размере 765 млн рублей. Кроме того, за арестованными ранее дорогостоящим автомобилем и другими активами семьи Чекалиной сохранен арест.
Кроме того на три года осужденной запретили продвигать собственный бренд в интернете. Также суд обязал Лерчек не менять место жительства без уведомления контролирующих органов, ежемесячно являться на регистрацию и полностью отказаться от любой деятельности по созданию, управлению или использованию сайтов и информационных платформ с целью получения дохода.
Рассмотрение уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты заняло практически весь день. По этому же эпизоду бывший супруг блогера Артем Чекалин получил семь лет лишения свободы в колонии.
В ходе судебного заседания Чекалина накануне отвергла обвинения в выводе средств в ОАЭ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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