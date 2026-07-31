Блогер Лерчек получила условный срок и штраф в 765 млн рублей

Кроме того на три года осужденной запретили продвигать собственный бренд в интернете. Также суд обязал Лерчек не менять место жительства без уведомления контролирующих органов, ежемесячно являться на регистрацию и полностью отказаться от любой деятельности по созданию, управлению или использованию сайтов и информационных платформ с целью получения дохода.

Рассмотрение уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты заняло практически весь день. По этому же эпизоду бывший супруг блогера Артем Чекалин получил семь лет лишения свободы в колонии.

В ходе судебного заседания Чекалина накануне отвергла обвинения в выводе средств в ОАЭ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

