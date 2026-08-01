Дороже золота: В РФ нашли неизвестный минерал
Его назвали «кольский ашкрофтин», и, по данным Минобрнауки России, только за налет на породе средняя цена составляет $145 за миллиметр.
В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота. Его нашли в Кировском руднике Хибинского массива. Отмечается, что только налет на породе в среднем стоит $145 за миллиметр, что значительно дороже золота. При этом оно стало лидером по росту стоимости среди основных металлов в мире, подорожав с начала XXI века более чем в десять раз.
НЕИЗВЕСТНЫЙ МИНЕРАЛ
В России в Кировском руднике Хибинского массива нашли ранее неизвестный науке минерал. Представители Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что его назвали «кольский ашкрофтин». Известно, что минерал обнаружили исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. Ферсмана.
В ведомстве рассказали, что в состав «кольского ашкрофтина» входит иттрий. Это редкоземельный элемент.
«Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», - уточнили в министерстве.
Отмечается, что уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов. В министерстве отметили, что только за налет на породе средняя цена составляет $145 за миллиметр. Это значительно превосходит стоимость золота.
Классический ашкрофтин — это розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии. Он также встречается в Канаде и в Италии.
При этом ранее в Минприроды РФ объявили, что крупнейшим месторождением золота в стране признали Сухой Лог, расположенный в Иркутской области. Его запасы превышают 2,7 тысячи тонн.
В ведомстве добавили, что в тройку лидеров также входят Наталкинское в Магаданской области (1,385 тысячи тонн) и Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае (949,4 тонны). Отмечается что общие запасы этих крупнейших объектов достигают свыше 30% от всех в РФ.
ЧТО СО СТОИМОСТЬЮ ЗОЛОТА?
Между тем, золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов в мире. Оно с 2000 по 2025 год подорожало в 12 раз. По данным Всемирного банка, большинство металлов в указанный период выросли в цене, но золото показало самый значительный скачок.
Заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко рассказала, что медь подорожала в 5,87 раза, железная руда — в 3,39 раза, никель — в 1,71 раза, алюминий — в 1,66 раза.
Она уточнила, что на рост стоимости повлияло общее увеличение мирового уровня потребительских цен, в том числе из-за роста затрат на добычу, переработку, энергию и оборудование, а также вследствие изменения курса доллара США, пишет РИА Новости.
Левашенко отметила, что динамику цен на металлы в XXI веке определяли финансовые кризисы 2008-2009 и 2019-2020 годов, колебания спроса и предложения. Кроме того, на стоимость металлов влияют цены на нефть и другие энергоносители.
ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ ЦБ СНИЗИЛИСЬ
При этом золотые резервы Банка России на 1 июля 2026 года снизились до 73,4 млн тройских унций, достигнув минимального показателя с февраля 2020 года. Так, за май и июнь золотой запас сократился на 0,5 млн унций, опустившись с 73,9 млн до 73,4 млн, пишет «Прайм».
В июне снижение составило 300 тысяч унций, что продолжает тенденцию уменьшения запасов на протяжении всего текущего года. В январе резервы сократились на 300 тысяч унций, а с февраля по май сокращались на 200 тысяч унций ежемесячно.
С начала текущего года ЦБ реализовал 34 тонны золота, включая 6 тонн в мае, что, по информации Всемирного совета по золоту, делает РФ лидером по продажам среди мировых центральных банков. Однако мировые ЦБ, напротив, нарастили свои запасы на 41 тонну только в мае. Продолжая избавляться от драгоценного металла, российский регулятор снизил общий объем своих резервов до 2 тысяч 292 тонн.
При этом экономист Юрий Твердохлеб заверил, что сокращение золотых резервов не свидетельствует «о каких-то необратимых негативных экономических процессах».
«Речь идет о том, что золотые резервы работают на экономику и могут быть использованы для чего-то — предоставлены в виде обеспечения, либо использованы в промышленном производстве. Золото нужно. Мы видим, что золотодобывающая промышленность работает, и это не вызывает тревоги и не является сигналом о развитии ситуации в негативном направлении. Подобные вещи присущи любой стране, которая оперирует золотым запасом, — той же Америке, Франции, Китаю. Для каких-то выводов, тем более негативных ожиданий, я не вижу оснований», - приводит его слова «ФедералПресс».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН подчеркнул, что безопаснее всего хранить деньги в золоте: в металлических слитках, в инвестиционных монетах или в обезличенных металлических счетах.
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