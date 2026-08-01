Дороже золота: В РФ нашли неизвестный минерал

НЕИЗВЕСТНЫЙ МИНЕРАЛ

В России в Кировском руднике Хибинского массива нашли ранее неизвестный науке минерал. Представители Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что его назвали «кольский ашкрофтин». Известно, что минерал обнаружили исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. Ферсмана.

В ведомстве рассказали, что в состав «кольского ашкрофтина» входит иттрий. Это редкоземельный элемент.

«Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», - уточнили в министерстве.