СМИ: Прокуратура просит дать блогеру Лерчек условный срок
Прокуратура попросила назначить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) шесть лет условного лишения свободы. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса пишет ТАСС.
Также сторона обвинения запросила для блогера штрафа в размере 1,2 млрд рублей и запрет на продвижение её бренда в интернете.
Лерчек обвиняется в незаконных валютных операциях и выводе средств в ОАЭ. Вину она не признаёт.
Ранее процесс по делу Лерчек, возобновившийся 30 июля, по ходатайству защиты перешёл в закрытый режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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