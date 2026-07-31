СМИ: Прокуратура просит дать блогеру Лерчек условный срок

Также сторона обвинения запросила для блогера штрафа в размере 1,2 млрд рублей и запрет на продвижение её бренда в интернете.

Лерчек обвиняется в незаконных валютных операциях и выводе средств в ОАЭ. Вину она не признаёт.

Ранее процесс по делу Лерчек, возобновившийся 30 июля, по ходатайству защиты перешёл в закрытый режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

