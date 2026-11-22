Премьер Латвии выступил против нормализации отношений с Россией
Глава правительства Латвии Андрис Кулбергс заявил телеканалу Welt, что Европа не восстановит прежних отношений с Москвой после окончания конфликта вокруг Украины.
По его словам, «наступили новые времена». Кулбергс также высказался за закрытие границ европейского союза для всех россиян. Премьер-министр отметил, что в нынешних условиях массовый въезд на территорию ЕС представляет слишком большую опасность.
Ранее депутат Бородай посоветовал русскоязычным уезжать из Латвии от «дерусификации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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