Введение нового ГОСТа на лососевую икру не поможет приструнить браконьеров, однако поможет четко определить сорт икры для производителей, сетевых продавцов и экспертизы.Об этом НСН заявил технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Росстандарт утвердил ГОСТ, устанавливающий требования по вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду баночной лососевой икры первого и второго сорта. Об этом сообщило РИА Новости. По словам Викторова, новый ГОСТ не поможет в борьбе с теневым рынком икры, но позволит четко определять сорт икры.

«ГОСТ — это стандарт качества, а не инструмент борьбы с браконьерством. Браконьер ГОСТы не читает и декларации не оформляет. С теневым рынком борется другое: обязательная цифровая маркировка “Честный знак”. Также с 1 октября 2025 года проводится сверка объемов между “Честным знаком” и системой “Меркурий” Россельхознадзора. После этого выдать прошлогоднюю или неучтенную икру за легальную стало практически невозможно. До маркировки доля нелегальной икры оценивалась в 20–30% рынка, Росрыболовство говорило о каждой пятой поддельной банке. Сейчас из легальной розницы контрафакт в основном выдавлен — он ушел в серые каналы: объявления, мессенджеры, продажи “с рук”. Реальная же польза нового ГОСТа проявляется внутри легального сегмента: он дает единый язык сортности для производителей, сетей и экспертизы», — сказал Викторов.