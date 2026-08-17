Россиянам объяснили, как новый ГОСТ наведет порядок на рынке красной икры
К концу 2026 года цены на красную икру значительно вырастут — это связано с относительно небольшими объемами вылова, сказал НСН Ярослав Викторов.
Введение нового ГОСТа на лососевую икру не поможет приструнить браконьеров, однако поможет четко определить сорт икры для производителей, сетевых продавцов и экспертизы.Об этом НСН заявил технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Росстандарт утвердил ГОСТ, устанавливающий требования по вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду баночной лососевой икры первого и второго сорта. Об этом сообщило РИА Новости. По словам Викторова, новый ГОСТ не поможет в борьбе с теневым рынком икры, но позволит четко определять сорт икры.
«ГОСТ — это стандарт качества, а не инструмент борьбы с браконьерством. Браконьер ГОСТы не читает и декларации не оформляет. С теневым рынком борется другое: обязательная цифровая маркировка “Честный знак”. Также с 1 октября 2025 года проводится сверка объемов между “Честным знаком” и системой “Меркурий” Россельхознадзора. После этого выдать прошлогоднюю или неучтенную икру за легальную стало практически невозможно. До маркировки доля нелегальной икры оценивалась в 20–30% рынка, Росрыболовство говорило о каждой пятой поддельной банке. Сейчас из легальной розницы контрафакт в основном выдавлен — он ушел в серые каналы: объявления, мессенджеры, продажи “с рук”. Реальная же польза нового ГОСТа проявляется внутри легального сегмента: он дает единый язык сортности для производителей, сетей и экспертизы», — сказал Викторов.
Эксперт также пояснил, как будет контролироваться качество продукции.
«Никакой “вкусовой полиции” не появится. Органолептика оценивается по стандартизованным методикам: на предприятии — собственная лаборатория и дегустационная комиссия в рамках производственного контроля, на рынке — аккредитованные лаборатории по пробам, которые отбирают Роспотребнадзор в рознице и Роскачество в веерных исследованиях. Дегустатор — аттестованный специалист, работающий по балльной шкале, а не “человек с ложкой”. Важно понимать: ГОСТ обязателен только для того, кто сам вынес его на этикетку. Если производитель на этикетке написал “ГОСТ”, а в банку кладет второй сорт под видом первого, это введение потребителя в заблуждение, за которое Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы», — добавил собеседник НСН.
Викторов также пояснил, как потребитель сможет отследить происхождение продукта.
«Значок на банке — это заявление производителя, а не гарантия. Вкус до покупки не проверишь, но происхождение можно легко отследить. Во-первых, нужно отсканировать DataMatrix-код в приложении “Честный знак” — тогда можно будет увидеть производителя, дату выработки и легальность ввода в оборот. Это главный фильтр. Во-вторых, следует обратить внимание на состав — там не должно быть ничего лишнего: только икра, соль, растительное масло и максимум пара консервантов. В-третьих, на этикетке должен стоять конкретный номер ГОСТа, а не просто слова “по ГОСТу”. В-четвертых, не стоит гнаться за низкой ценой: если банка стоит заметно ниже рынка, это не скидка, а вопрос к происхождению. Кроме того, после вскрытия нужно посмотреть на икринки: они должны быть целыми, упругими, отделяться друг от друга, в банке не должно быть плёнок и большого количества жидкости», — подчеркнул он.
В заключение Викторов указал на то, что введение ГОСТа не повлечет за собой роста цен, однако стоимость икры может вырасти из-за относительно небольших объемов вылова.
«Добросовестные производители и так работают по этим требованиям, себестоимость документ не меняет. Цену двигает сырье, и вот тут ситуация серьёзная: путина-2026 идет значительно слабее прогноза в 227 тысяч тонн — к середине августа выловлено около 73 тысяч тонн, минус почти 60% к базе. Икра нерки в рознице уже достигла рекордных 23,5 тысячи рублей за килограмм. Так что подорожание к Новому году будет, но виновата в нем не бюрократия, а рыба, которая не пришла», — отметил собеседник НСН.
Ранее Викторов заявил, что полностью запрещать вывоз красной икры из регионов, в которых она добывается, нельзя, это негативно повлияет на ее продажу и производство. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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